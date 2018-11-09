Памятник Полярным дивизиям создадут в Мурманске

В Мурманске состоялось заседание оргкомитета по созданию памятника Полярной дивизии, сформированной жителями Мурманска в 1941 г. Дивизия сумела остановить фашистов на подступах к городу.



Совет депутатов Мурманска решил увековечить подвиг мурманчан в виде памятника на проспекте Героев-Североморцев. Там же планируется разбить сквер.



Конкурс проектов на эскиз памятника длился 2 месяца, но результата не дал. Конкурсная комиссия из архитекторов, депутатов, чиновников, общественников, победителя не выбрала, приняв решение взять за основу лучшее из предложенного авторами.



Деньги на памятник будут собирать среди рядовых мурмачнан, организаций, предприятий. Мурманчане не против установки памятника, поскольку считают, что подвиг своих земляков должен служить примером будущим поколениям, это история родного края, которую нельзя забывать.



Аллею Полярной дивизии украсит не только памятник. Это место вошло в список муниципальной программы по формированию комфортной городской среды, поэтому в ближайшие годы его благоустроят.