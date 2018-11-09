Памятник Полярным дивизиям создадут в Мурманске

Мурманская область >> Общество >> 09.11.2018

В Мурманске состоялось заседание оргкомитета по созданию памятника Полярной дивизии, сформированной жителями Мурманска в 1941 г. Дивизия сумела остановить фашистов на подступах к городу.

Совет депутатов Мурманска решил увековечить подвиг мурманчан в виде памятника на проспекте Героев-Североморцев. Там же планируется разбить сквер.

Конкурс проектов на эскиз памятника длился 2 месяца, но результата не дал. Конкурсная комиссия из архитекторов, депутатов, чиновников, общественников, победителя не выбрала, приняв решение взять за основу лучшее из предложенного авторами.

Деньги на памятник будут собирать среди рядовых мурмачнан, организаций, предприятий. Мурманчане не против установки памятника, поскольку считают, что подвиг своих земляков должен служить примером будущим поколениям, это история родного края, которую нельзя забывать.

Аллею Полярной дивизии украсит не только памятник. Это место вошло в список муниципальной программы по формированию комфортной городской среды, поэтому в ближайшие годы его благоустроят.





Рекомендуем по теме:

В Мурманске откроют памятник Николаю Чудотворцу

60 лет назад в Мурманске открыли памятник Герою Советского Союза А. Бредову

В Нарьян-Маре появится новый памятник экипажу парохода "Комсомолец"

Памятник-печную трубу открыли в Мурманске

В Архангельске открыли памятник Сталину

В Заполярье отметили 72-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск


Ученые предложили модернизировать энергетическую систему Амдермы

Инвестиции в ЖКЖ обсудили в НАО на семинаре стратегического партнера "Северо-Запад"

В НАО подводят итоги лечебно-профилактических работ в оленеводческих хозяйствах

В честь Всемирного дня зрения в Архангельске 5 дней будут бесплатно проверять глаза

В Архангельске открыли памятник "Герои Севера"

В Североморске прошла конференция "11 Феодоритовские чтения Романовы на Мурмане"

Юбилейные «Плотницкие рассказы» Белова прозвучат онлайн
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета