В Соломбальском округе на улице появилась первая электронная водопроводная колонка

Архангельская область >> Общество >> 01.02.2017

В Соломбальском округе на улице появилась первая электронная водопроводная колонка. Это существенно облегчит положение местных жителей, которым приходится долго ждать сантехников, вызванных для того, чтобы починить кран или разморозить колонку. Также это избавит от очередей, которые создают проезжие ловкачи, набирающие воду с большим запасом и зависающие ждать других.

Электронная колонка защищена от вандалов, не подвержена физическим воздействиям, так как снабжена электронными ключами, кодирующими каждого абонента персонально.

Чтобы колонка заработала, нужно приложить к счетчику электронный ключ, и вода начнет наполнять подставленную тару. После того, как ключ убирается, наполнение прекращается. Электронная колонка имеет автоматический электроподогрев, поэтому не замерзает даже в лютые морозы. Для этого под землей к колонке проведен силовой кабель.

В. Шагов, коммерческий директор МУП "Водоканал", сообщил, что установка электронной колонки в Соломбале пока эксперимент для региона. Колонку купили 2 года назад, а досталась она новому руководству от старого. Это хорошее оборудование, поэтому не должно было пылиться на складе, поэтому встал вопрос места ее установки. Сначала потребовалось время на то, чтобы разобраться в деталях конструкции и принципах работы, обучить сотрудников эксплуатации. Сейчас изучены все предложения на этом рынке и подбираются приемлемые варианты для северных условий. В городе планируют установить еще несколько таких колонок, а проект установки станет частью инвестиционной программы региона.

В Архангельской области электронные водопроводные колонки установлены в Каргополе, поэтому перенимать опыт есть у кого. Также работники "Водоканала" собираются ознакомиться с опытом других регионов.





Рекомендуем по теме:

Северодвинских должников-арендаторов муниципальных земель и объектов начали вызвать "на ковер" на администрацию

Саммит Дедов Морозов состоялся в Петрозаводске

Единая геоинформсистема появилась в НАО

В Коми появится региональная торговая сеть "Матö"

В Мурманске спущен на воду спасательный катер нового поколения

В Оленегорске завершается реконструкция стадиона


Увеличение пенсионного возраста приведет к оттоку госслужащих

В Нарьян-Маре ДК "Арктика" организовал встречу Нового Года для пенсионеров

В Архангельской области может появиться новый заказник

Новый новогодний персонах появился в Карелии

В Вологде состоялся фестиваль актуальной поэзии

И. Шпектор заявил, что на Арктическом форуме В. Путина будут показывать за деньги

В Воркуте устраняют последствия коммунальной аварии

Эпидемический порог в НАО превышен на 77,6%

Фестиваль укротителей огня состоялся в Вологде

К решению социальных программ в Мурманской области планируют привлекать некоммерческие оргнизации
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета