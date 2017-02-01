В Соломбальском округе на улице появилась первая электронная водопроводная колонка. Это существенно облегчит положение местных жителей, которым приходится долго ждать сантехников, вызванных для того, чтобы починить кран или разморозить колонку. Также это избавит от очередей, которые создают проезжие ловкачи, набирающие воду с большим запасом и зависающие ждать других.



Электронная колонка защищена от вандалов, не подвержена физическим воздействиям, так как снабжена электронными ключами, кодирующими каждого абонента персонально.



Чтобы колонка заработала, нужно приложить к счетчику электронный ключ, и вода начнет наполнять подставленную тару. После того, как ключ убирается, наполнение прекращается. Электронная колонка имеет автоматический электроподогрев, поэтому не замерзает даже в лютые морозы. Для этого под землей к колонке проведен силовой кабель.



В. Шагов, коммерческий директор МУП "Водоканал", сообщил, что установка электронной колонки в Соломбале пока эксперимент для региона. Колонку купили 2 года назад, а досталась она новому руководству от старого. Это хорошее оборудование, поэтому не должно было пылиться на складе, поэтому встал вопрос места ее установки. Сначала потребовалось время на то, чтобы разобраться в деталях конструкции и принципах работы, обучить сотрудников эксплуатации. Сейчас изучены все предложения на этом рынке и подбираются приемлемые варианты для северных условий. В городе планируют установить еще несколько таких колонок, а проект установки станет частью инвестиционной программы региона.



В Архангельской области электронные водопроводные колонки установлены в Каргополе, поэтому перенимать опыт есть у кого. Также работники "Водоканала" собираются ознакомиться с опытом других регионов.