Ломоносовский ДК Архангельска продолжает праздновать юбилей
В большом зале Ломоносовского ДК состоялся концерт, посвященный 40-летию. Руководство ДК решило по этому случаю пригласило в дополнение к местным творческим коллективам "звезд".
На концерт могли попасть все желающие. А за несколько дней до этого был проведен еще один концерт для рабочих, руководства и преподавателей ДК.
Поздравить дворец культуры пришли знаменитые в Архангельске и в России артисты, а главным событием вечера стало выступление А. Сумароковой, которая обратилась с поздравительной речью к зрителям.
Зампредседателя Архгордумы Р. Калимуллин поздравил присутствующих хитом на татарском языке и анекдотами. Также народный артист Татарстана подарил руководству ДК бутылку национального алкоголя.
В концерте также приняли участие: Северный народный хор, звонарь В. Петровский, модельное агентство Н. Терюхина, скрипач В. Маркос.
Напомним, что в ДК в разное время выступали М. Эсамбаев, Е. Леонов, К. Райкин, Ю. Куклачев. Сейчас здесь работают центр хореографии с танцевальными коллективами "Улыбка" и "Пульс".
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