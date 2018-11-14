Вологда готова в новогодним праздникам на 60%

Вологодская область >> Общество >> 14.11.2018

Работы по подготовке к праздникам  стартовали в октябре. Их проводят Дирекция концертно-зрелищных представлений и  Департамент горхозяйства Вологды. В настоящее время смонтированы гирлянды, светящиеся сосульки на админзданиях на пл. Революции, полностью готовы входные группы парка Победы, Кремлевского сада, подготовлены площадки под прожекторы в центре. Монтаж украшений проводят вечером и в выходные дни. На фасадах зданий появится 5 км гирлянд.

На пл. Революции будет как всегда стоять Дед Мороза в санях на тройке лошадей, лотос и светодинамический фонтан. Звездное небо появится над Каменным мостом после ремонта объекта.

По плану, полностью подключить иллюминацию в городе должны до 20 декабря. Наряду с ней во всех микрорайонах установят 17 елей. Новогодние деревья будут украшать площади Бабушкина, Революции, Дрыгина, Чайковского и Федулова, Страсбургский сквер, ул. М. Конева, пр. Победы, ул. Залинейную и микрорайоны Лосту, Тепличный, Прилуки, Ковырино, Бывалово. На Кремлевской площади будет стоять искусственная ель.





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