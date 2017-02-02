Ввести дополнительные льготы планируют для женщин, готовящихся стать мамами в первый раз

Мурманская область >> Общество >> 02.02.2017

Подводя итоги прошлого года, губернатор Мурманской области М. Ковтун отметила демографическую ситуацию в регионе и дала поручение ведомствам соцблока разработать комплексные меры по поддержанию женщин, планирующих стать мамами впервые.

Рост рождаемости в области за последние три года обеспечивался за счет третьих или последующих детей, что можно рассматривать как следствие исполнения майских указов В. Путина и комплекса мер поддержки для многодетных семей, который они предусматривают.

Перспектива ухудшения своего материального положения приводит к тому, что будущие мамы откладывают решение о рождении малыша. Сейчас молодым семьям денег не хватает даже на свое содержание, поэтому ребенок может стать большим ударом по бюджету. Детское питание, одежда, подгузники – все это стоит очень дорого, особенно если натуральное и высокого качества. Молодые семьи боятся, что не смогут обеспечить ребенка всем необходимым, поэтому не спешат заводить детей. Эта тенденция прослеживается и по стране в целом.

Демографические проблемы приводят к необходимости выработки мер поддержки для таких женщин. Комплекс мер для этого уже находится в разработке: проводится анализ статистических данных, определяются объёмы финансирования и прорабатываются методы и формы.

На сегодня в Мурманской области впервые после 1990-ых годов рождаемость превысила смертность. Но для того, чтобы девушки не боялись рожать первенца, им нужна уверенность в завтрашнем дне. Для этого в дополнение к федеральному материнскому капиталу были введены дополнительные меры, которые распространяются только на жительниц Мурманской области. Это региональный материнский капитал, льготы для многодетных семей, другие виды соцпомощи.





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