В Карелии добавят рабочих мест для трудоустройства инвалидов по квоте

Республика Карелия >> Общество >> 21.11.2018

По инициативе главы Карелии А. Парфенчикова в 2019 г. добавиться число рабочих мест для трудоустройства инвалидов по существующей квоте.

Сейчас в республике на специально оборудованных местах работают 29 инвалидов, а со следующего года будет подготовлено еще одно место. На это работодателю выделят субсидию 100 тыс. рублей. В этом году на эти цели израсходовано 3 млн 725 тыс. руб.

В Карелии также продолжается реализация программы сопровождения молодых инвалидов, при их устройстве на работу по направлению службы занятости. В этом году на выплату заработной платы наставникам 25 инвалидов  выплатили 307 тыс. руб.

Глава Карелии отдал распоряжение увеличить субсидии инвалидам, которые решили открыть собственное дело с помощью службы занятости  до 200 тыс. руб. (ранее было 100 тыс. руб.), а на организацию бизнеса такси до 250 тыс. руб. (было 150 тыс. руб.).

По инициативе А. Парфенчикова увеличены квоты для трудоустройства инвалидов до 4% персонала предприятиям с более 100 сотрудниками. За счет этого добавится 400 рабочих мест для инвалидов в 2019 г.





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