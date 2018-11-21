Новогодние убранство Петрозаводска преобразится

Республика Карелия >> Общество >> 21.11.2018

Городские власти в этом году решили сделать акцент в украшении улиц Петрозаводска на световые гирлянды.

Глава комитета ЖКХ Ю. Мизинкова, рассказала, что жителям города постараются создать праздничное новогоднее настроение. Для этого усилят новогоднее оформление в сфере разноцветного праздничного освещения, закупят новое светооборудование: растяжки, прожекторы, консоли, световые скульптуры, фонари и гирлянды для оформления зимних деревьев. Старые украшения также применят, если у них будет презентабельный вид, и если они не будут сильно уступать по эффекту от новых моделей.

Новое оборудование украсит центральную часть Петрозаводска, где будут проходить массовые гулянья. На призыв помочь в деле закупки гирлянд откликнулись городские предприятия: "Автоспецтранс", "Паспортная служба", "Мемориал", "Петрозаводские энергетические системы". Кстати, последний МУП будет заниматься монтажом светового оборудования. Работы по оформлению праздничной иллюминации должны полностью  завершить до 25 декабря.





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