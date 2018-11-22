Комитет по законодательству Госсовета Коми рассмотрел ряд законопроектов

Республика Коми >> Общество >> 22.11.2018

Эти проекты законов планируется принять на ближайшей сессии, в частности о внесении изменений в закон республики о наградах и поощрениях.

В Коми учредят 2 почетных звания, а несколько упразднят. К званию "Почетный работник связи" добавят приставку - "Почетный работник связи и информации".

Представитель главы республики в Госсовете А. Бушуева считает, что это позволит отмечать заслуги работников сферы инфортехнологий и СМИ. Для представителей СМИ побудет учреждено звание "Почетный журналист".

Также сохранят звание "Почетный архитектор", хотя его  планировали упразднить, но учитывая, что город растет, развивается, депутаты решили, что на звание может появиться заслуженный претендент.

А в званиях "Почетный оленевод", "Почетный работник соцзащиты" многие депутаты усомнились. Оленей в Коми всего 50 тысяч, а оленеводов - 2 человека, а работники соцзащиты предоставляют государственную услугу, т. е. выполняют свою работу, поэтому есть вопросы по поводу необходимости звания.

Напомним, что депутаты имеют законное право озвучивать свою точку зрения по данным вопросам. 





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