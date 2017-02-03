Глава Коми в позапрошлом году предложил учредить конкурс на лучший муниципалитет республики. Таким образом, он хотел дать возможность лучшим получить дополнительную поддержку со стороны государства.



Позже стало известно, что самый лучший муниципалитет будет проводить на своей территории празднование Дня республики. Для этого разработали комплексный показатель, основанный на ряде факторов: экономика, социальное самочувствие населения, комфорт, экология, внешний вид, демография, качество дорог, количество жалоб населения и мн. др.



В 2016 г. документы на участие в конкурсе были поданы 16 муниципальными образованиями, но часть из них в финал не попала, так как не соответствовала требованиям. Победил, как и предполагалось, Сыктывкар, за что получил грант 50 млн руб. Мэрия отчиталась, что направила их на создание мобильного комплекса магазинов, модернизацию ул. Кирова, покупку автобусов на газомоторном топливе, обустройство "Эжвинской Пармы", восстановление здания на ул. Советская, 21, обновление тротуаров.



В правила конкурса изменения вносились несколько раз, и одно из них гласило, что муниципалитет, признанный победителем в предыдущем году, не может участвовать в конкурсе на право провести празднования Дня образования Коми в текущем году. Сыктывкар лишился возможности стать местом проведения празднования 96-летия республики.



Справка. День Республики Коми - 22 августа. В 1921 г. Коми стала автономной областью, а республиканский статус получила в 1936 г. Но в 2015 г. праздновали 94-ый День республики. Также расхождение в числах объясняется тем, что в 1921 г. регион получил государственность, поэтому раньше праздник назывался День государственности Коми. Для жителей Коми 22 августа выходной день.