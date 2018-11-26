В детсаду Мурманска обнаружили кишечную инфекцию

Мурманская область >> Общество >> 26.11.2018

В Мурманске приостановили работу детсада № 91 на ул. Халатина, о чем сообщил региональный Роспотребнадзор. 23 ноября в садике зарегистрировано несколько случаев кишечной инфекции в связи с чем начато санитарно-эпидемиологическое расследование.

Выясняются факторы, послужившие причиной заболевания детей, взяты пробы воды, продуктов питания, дезсредств и смывы с объектов окружающей среды. Также идут лабораторные исследования образцов, биологического материала.

Причинами возникновения вспышки заболевания в детсаду занимается Роспотребнадзор, региональный Минздрав, комитет по образованию Мурманска.

В настоящий момент детский садик закрыт до окончания карантинных мероприятий. О числе заразившихся кишечной палочкой детей и взрослых не сообщается. Руководство дошкольного заведения не дает никаких комментариев по поводу пострадавших, а в мурманской инфекционной больнице лежат дети, заразившиеся в разных местах. Родители заболевших детей считают, что данные о заболевших специально скрывают, чтобы не вызвать шквал негодования возмущенных родителей.





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