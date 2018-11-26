В Североморске прошел волонтерский слет

На мероприятии наградили активистов волонтерского движения в рамках большого волонтерского слета. В нем приняли участие мурманчане, которые такими нестандартным способом отметили завершение Года добровольца.



Во ДК "Строитель" прошла презентация выставки достижений добровольчества Заполярья, тематических акций. М. Ковтун, губернатор Мурманской области, поблагодарив за активное участие всех добровольцев, которых около 17 тыс.



В Североморске обсудили проделанную за год работу в разных направлениях, поделились опытом, наработками.





Представитель движения волонтеров-медиков, нового для региона, рассказала, что пока найти контакт с больницами очень трудно. Врачи не хотят брать ответственность за действия неопытных волонтеров, которые могут не помогать, а только мешать процессу лечения. М. Ковтун пообещала посодействовать решению вопроса, подключив региональный Минздрав.





Руководитель молодежного центра "Гармония" Кандалакши С. Михеев рассказ об опыте взаимодействия с бизнесом, запущенной программе бонусов "Я активист", которая позволяет волонтерам по удостоверению волонтера получать скидки у партнеров. Так, магазин канцтоваров дает 15% скидки, фитнес-центр – 50%. Взамен волонтеры рекламируют их на своих ресурсах в соцсетях.



