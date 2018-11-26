405-летие старейшей лоцманской службы России отметили в Архангельске

В Арктическом морском институте прошел торжественный вечер, на котором зачитали поздравление сенатора В. Павленко коллективу и ветеранам службы лоцманской проводки "Росморпорта".



Архангелогородцы гордятся, что именно здесь было положено начало созданию лоцманской службы России. В 1613 г. по указу царя М. Романова официально была оформлена организация корабельных вожей. Более 4 веков архангельские лоцманы делали проводку судов в первый морпорт страны, обеспечивая выход в море военных кораблей из Соломбальской верфи, участвовали в полярных экспедициях, которые стартовали в столице Поморья. Во время ВОв лоцманская служба выполняла проводку кораблей Северных конвоев в Архангельск.



Сейчас служба лоцманской проводки обеспечивает навигацию в портах Баренцева, Карского, Белого морей: в Беломорске, Онеге, Соловках, Нарьян-Маре, Мезени, новом порту Сабетта. За 5 лет обеспечен безаварийный вывод 8 газовозов арктического класса, перевозивших 6 млн. тонн сжиженного газа. С 2015 г. лоцманы имеют удостоверения, разрешающие выполнять ледовые проводки в акватории Севморпути и полярных водах.