405-летие старейшей лоцманской службы России отметили в Архангельске

Архангельская область >> Общество >> 26.11.2018

В Арктическом морском институте прошел торжественный вечер, на котором зачитали поздравление сенатора В. Павленко коллективу и ветеранам службы лоцманской проводки "Росморпорта".

Архангелогородцы гордятся, что именно здесь было положено начало созданию лоцманской службы России. В 1613 г. по указу царя М. Романова официально была оформлена организация корабельных вожей. Более 4 веков архангельские лоцманы делали проводку судов в первый морпорт страны, обеспечивая выход в море военных кораблей из Соломбальской верфи, участвовали в полярных экспедициях, которые стартовали в столице Поморья. Во время ВОв лоцманская служба выполняла проводку кораблей Северных конвоев в Архангельск.

Сейчас служба лоцманской проводки обеспечивает навигацию в портах Баренцева, Карского, Белого морей: в  Беломорске, Онеге, Соловках, Нарьян-Маре, Мезени, новом порту Сабетта. За 5 лет обеспечен безаварийный вывод 8 газовозов арктического класса, перевозивших 6 млн. тонн сжиженного газа. С 2015 г. лоцманы имеют удостоверения, разрешающие выполнять ледовые проводки в акватории Севморпути и полярных водах.





Рекомендуем по теме:

В арктическом порту НАО закрылась навигация

Коммунальную диспетчерскую могут создать в столице НАО

День Военно-морского флота отметили в Архангельске

Красоту северных маяков можно оценить на выставке "Огни Северных морей"

В период ледокольной компании Архангельский порт принял около 200 судов

В Мурманске отпраздновали 95-летие Погрануправления ФСБ Западного арктического района


Художник В. Бубенцов замечен за работой в Мурманском торговом порту

"Кадетская школа города Мурманска" отметила 65-летие

В Архангельске пройдет фольклорный фестиваль "При народе в хороводе"

На промплощадку в Надвоицах приходит новый инвестор

Качество питьевой воды обсудили в Северодвинске

По какой причине зарубежные букмекеры не желают сотрудничать с Россией?

Средняя зарплата по Коми у учителей - 44 тыс. 81 руб.
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета