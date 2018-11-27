НАО готовится к празднованию Международного дня инвалида

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 27.11.2018

Ежегодные мероприятия традиционно проводятся для привлечения внимания к проблемам всех, кто имеет ограниченные возможности здоровья.

Декада инвалидов  в этом году пройдет 1 - 10 декабря. На это время запланировано проведение физкультурно-спортивного фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья, культурные мероприятия, встречи актива Ненецкого отделения Всероссийского общества инвалидов и представителей органов власти.

Накануне декады в округе состоялся шашечный турнир "На ощупь", который организовало отделением Всероссийского общества слепых. На неформальную встречу пригласили главу региона и представителей профильных органов власти, а во время игры вслепую обсуждали текущие дела, планы.

К А. Цыбульскому обратились с просьбой в содействии расширению площадей общественной организации. Сейчас региональное отделение располагается в цокольном помещении дома в центре Нарьян-Мара. Это мест хорошее, но  негде хранить инвентарь и проводить мероприятия.

Губернатор рассказал, в новых домах будут учитывать необходимость помещений в цокольных этажах для некоммерческих организаций, а пока общественники могут претендовать на субсидию из казны НАО на оплату аренды помещения.





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