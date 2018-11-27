НАО готовится к празднованию Международного дня инвалида
Ежегодные мероприятия традиционно проводятся для привлечения внимания к проблемам всех, кто имеет ограниченные возможности здоровья.
Декада инвалидов в этом году пройдет 1 - 10 декабря. На это время запланировано проведение физкультурно-спортивного фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья, культурные мероприятия, встречи актива Ненецкого отделения Всероссийского общества инвалидов и представителей органов власти.
Накануне декады в округе состоялся шашечный турнир "На ощупь", который организовало отделением Всероссийского общества слепых. На неформальную встречу пригласили главу региона и представителей профильных органов власти, а во время игры вслепую обсуждали текущие дела, планы.
К А. Цыбульскому обратились с просьбой в содействии расширению площадей общественной организации. Сейчас региональное отделение располагается в цокольном помещении дома в центре Нарьян-Мара. Это мест хорошее, но негде хранить инвентарь и проводить мероприятия.
Губернатор рассказал, в новых домах будут учитывать необходимость помещений в цокольных этажах для некоммерческих организаций, а пока общественники могут претендовать на субсидию из казны НАО на оплату аренды помещения.
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