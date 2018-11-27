Прием заявления на получение путевки "Мать и дитя" в НАО продлен на месяц

Заявки на санаторно-курортные путевки на средства окружной казны подаются с 20 ноября. Число путевок, которое купит округ, будет зависеть от количества заявлений. В 2017 г. Отделение соцзащиты населения закупило 348 путевок, и 175 детей с родителями/опекунами прошли оздоровительный курс в санатории "ДиЛуч" в Анапе с апреля по октябрь. Но 20 путевок остались не востребованы, так как заявители от них отказались.



Бесплатные путевки положены детям 4 - 9 лет с группой здоровья до третьей, нуждающиеся по медпоказаниям в санаторно-курортном лечении. Это дети часто болеющие, с хроническими заболеваниями, дети-инвалиды, дети на диспансерном учете.



Заявления на путевки могут подать семьи с среднедушевым доходом не превышающим двукратную величину прожиточного минимума в НАО. Право на этот вид господдержки действует 1 раз в 2 года. Путевку оплачивает государство как ребенку, так и сопровождающему его лицу.



Параллельно в отделении соцзащиты проходит прием заявлений на санаторно-курортное лечение в составе групп детей 10 - 15 лет.