В Череповце взялись за старые ларьки

В Череповце проверяют нестационарные торговые объекты - палатки, киоски, павильоны. Их владельцы по договоренности с мэрией должны привести к определенному стилю или реконструировать свои торговые точки.



Для фасадов рекомендуется использовать современную отделку, обширное остекление, применять неяркие цветовые сочетания, с учетом стоящих рядом объектов и их цветовой гаммы. Об этом рассказала начальник отдела архитектуры управления архитектуры мэрии Г. Наумова.



Сегодня комиссия осмотрела палатку у дома №?20 по улице Первомайской. Здесь владелец снес старое строение и установил новое с вентилируемым фасадом.



Заммэра Череповца М. Ананьин рассказал, что 7-8 лет назад был договор с бизнесом о реконструкции всех павильонов и палаток. Сейчас проверяется каждый объект, решается, продлевать договор аренды или нет, если предприниматель не стремится привести его в порядок. На 70 объектах уже ведутся работы, по 30 договоры продлены на 3- 10 лет.



В Череповце 200 нестационарных торговых объектов, из них не реконструированы 30%.