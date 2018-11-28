В Череповце взялись за старые ларьки

Вологодская область >> Общество >> 28.11.2018

В Череповце проверяют нестационарные торговые объекты - палатки, киоски, павильоны. Их владельцы по договоренности с мэрией должны привести к определенному стилю или реконструировать свои торговые точки.

Для фасадов рекомендуется использовать современную отделку, обширное остекление, применять неяркие цветовые сочетания, с учетом стоящих рядом объектов и их цветовой гаммы. Об этом рассказала начальник отдела архитектуры управления архитектуры  мэрии Г. Наумова.

Сегодня комиссия осмотрела палатку у дома №?20 по улице Первомайской. Здесь владелец снес старое строение и установил новое с вентилируемым фасадом.

Заммэра Череповца М. Ананьин рассказал, что 7-8 лет назад  был договор с бизнесом о реконструкции всех павильонов и палаток. Сейчас проверяется каждый объект, решается, продлевать договор аренды или нет, если предприниматель не стремится привести его в порядок. На 70 объектах уже ведутся работы, по 30 договоры продлены на 3- 10 лет.

В Череповце 200 нестационарных торговых объектов, из них не реконструированы  30%.





Рекомендуем по теме:

Скидочной картой "Забота" в Череповце теперь могут пользоваться студенты дневной формы обучения

В конце мая в Водниках появится первый стилизованный мини-рынок

Теплоэнергетика в Череповце будет развиваться по двум направлениям

В Петрозаводске пытаются спасти деревянный дом - объект культурного наследия

Делегация из Коувола побывала в Череповце с рабочим визитом

В Череповце встретились энергетики и предприниматели


В Архангельске пройдет фольклорный фестиваль "При народе в хороводе"

На промплощадку в Надвоицах приходит новый инвестор

Качество питьевой воды обсудили в Северодвинске

По какой причине зарубежные букмекеры не желают сотрудничать с Россией?

Средняя зарплата по Коми у учителей - 44 тыс. 81 руб.

В тестировании итогового собеседования по русскому языку для 9 классов в НАО примут участие 440 детей

У Соловецкого камня в Архангельске почтили память пострадавших в политических репрессиях
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета