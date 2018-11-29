Мурманск готовится к Празднику Севера

85-е по счету событие пройдет в городе в марте следующего года и объединит 15 видов спорта.



Сейчас начинается подготовка к юбилейному событию, обещающему стать грандиозным. На днях состоялось первое заседание, на котором члены оргкомитета представили программу праздника. Мероприятие стартует с лыжного пробега представителей государств Баренц-региона "Лыжня Дружбы". Далее зрители увидят состязания по хоккею, лыжным гонкам, биатлону, конькобежному спорту и другим. Необычным соревнованием будет волейбол на снегу. Он пройдет в столице Заполярья. Также несколько мероприятий намечены в других муниципалитетах региона.



А. Тюкавин, первый замгубернатора Мурманской области, отметил, что уровень организации Праздника Севера, соревнований по биатлону не должен быть ниже Первенства России. Постараются сделать соревнования в разных видах спорта статусными и официальными, чтобы они поддерживалась определенными федерациями, что решило бы вопрос финансирования.



Напомним, что Праздник Севера стартует 23 марта 2019 г.