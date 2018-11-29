В Коми на помощь киберпатрулю придут народные дружины
В Коми оказались не готовы к информационной безопасности детей. Не могут этим справиться ни школы, ни родители. Об этом говорили на последнем заседании президиума правительства Коми.
Зампред правительства Н. Михальченкова озвучила доклад о безопасности детей, мерах, предпринимаемых на уровне межведомственного взаимодействия, проблемах, с которыми правительству республики необходимо работать.
Наибольшую опасность представляет киберпространство. Родители не реагируют вовремя и не выявляют проблему, с которой ребенок сталкивается в интернете. Кибергигиена ответственных органов также не идеальна, так как при необходимости удаления конвента не всегда есть связь с нужными органами.
Для информационной безопасности сотрудники МВД пошли в школы, но киберпатруль в Коми не работает, поэтому было предложено привлекать к работе народные дружины. В этом случае закон не препятствует проведению дружинниками рейдов в интернете. Также была выдвинута инициатива подключать пенсионеров, которые также активно пользуются интернетом.
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