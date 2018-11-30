Власти НАО разработали меры профилактики алкоголизма

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 30.11.2018

Власти округа разработали ряд мер и подготовили законопроект о введении запрета на продажу алкоголя в праздники, в период оленеубойной кампании с целью снижения потребления спиртосодержащих напитков.

Опубликованный недавно "рейтинг трезвости регионов" показал, что Ненецкий округ занимает одну из последних позиций. Для снижения употребления алкоголя и разработаны меры профилактики алкоголизма, токсикомании и наркомании. В рамках законопроекта планируется усилить работу над популяризацией здорового образа жизни, диагностику и выявление детей из "групп риска".

Введены запреты на продажу алкогольной продукции в День защиты детей, День молодежи, 1 сентября, а в следующем году собираются запретить продавать алкоголь в дни выпускных экзаменов в школах. Последняя идея продвигается при активной поддержке общественников.

По мнению нарколога А. Горелика, на ситуацию с алкоголизацией влияют природные особенности региона. Здесь мало кислорода, нет солнца, что приводит к депрессивному состоянию. Также влияет физиологическая особенность ферментной системы кочующего населения.





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