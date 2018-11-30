Архитектурно-художественная подсветка появилась в Нарьян-Маре

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 30.11.2018

Проект реализован при поддержке главы округа А. Цыбульского и Ненецкой нефтяной компании. Теперь в городе все значимые объекты подсвечены художественной подсветкой. Проект охватил здания центральной библиотеки, национального музея, почтамта, площади, Богоявленского собора, административных зданий.

Впервые новое освещение фасадов  включили накануне вечером, а  проект единой светоцветовой концепции презентовал учредитель "Авангард-Инвест" М. Нестеров. Он отметил, что компания имеет опыт создания проектов  ландшафтного и федерального дизайна. Уже сделана подставка Бульварного и Садового кольца в Москве, проекта "Астана 2017".

Для каждого здания в Нарьян-Маре разработан свой тип подсветки. Концепция подбиралась индивидуально, на основе архитектурных особенностей и материала облицовки фасада. Оборудование энергоэффективное, подсветка зажигается автоматически с наступлением темноты, а блок управления запрограммирован по координатам Нарьян-Мара.

Оборудование имеет гарантию 2 года и рассчитано на северный режим до -50 градусов, проводка и кабель выдерживают -60 градусов Цельсия.

 





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