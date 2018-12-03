10 катков зальют в Сыктывкаре

Республика Коми >> Общество >> 03.12.2018

Сыктывкарское управление спорта начало подготовку уличных катков. В то время, когда во многих городах, расположенных гораздо южнее столицы Коми, на катках давно катаются, в Сыктывкаре только решили приступить к подготовке.

Если погода будет складываться благоприятной, катки зальют на проспекте Бумажников, ул. Димитрова,  в Кировском парке, на ул. Красных Партизан, ул. Морозова, ул. Парковой, ул. Петрозаводской, ул. Ручейной, ул. Юности, на Стефановской  площади.

Радует то, что кататься на коньках можно будет бесплатно, но время окажется не очень удобным, поскольку в основном на катках будут проводить тренировки спортивных организаций, проводиться мероприятия. Прокат коньков также будет не везде, а только на Стефановской площади, Кировском парке, на пл. Северной Олимпии, поэтому нужно приходить со своими.

В свободное от тренировок время также будут работать катки на ул. Коммунистическая, (спортшкола олимпийского резерва) и ул. Белинского в пос. Краснозатонский (центр дополнительного образования детей).

 





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