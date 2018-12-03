В Прилузском районе 28% безработных женщин имеют высшее образование
На конференции прилузского отделения Союза женщин Коми обсудили трудоустройство на селе.
Директор прилузского центра занятости Е. Фоминых рассказала, что у 28% жительниц нет работы, несмотря на наличие высшего образования. Она сообщила о мероприятиях, которые содействуют женской занятости в регионе, по поддержке безработных. Помимо социальных пособий людям помогают найти временную работу. В Прилузском районе каждый год такую работу находят 150 женщин. У них не снижается мотивация к получению дополнительных источников дохода. Также ежегодно проводят ярмарки, предлагающие учебные места тем, кто хочет переквалифицироваться на другие виды работы.
Одним из перспективных путей развития занятости женщин назвали ориентацию в сторону самозанятости: шитье, вязание, торговля, народные промыслы, бытовые услуги. Но в селах найти себе применение крайне сложно, а в город ездить не каждый готов. Открыть свой бизнес решают единицы и не у всех получается.
На следующей женской конференции в Прилузском районе, которая запланирована на первый квартал следующего года, подведут итоги эффективности мероприятий, которые проводятся сейчас.
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