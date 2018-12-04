Возможности развития транспортной инфраструктуры обсудили в Ненецком округе

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 04.12.2018

А. Цыбульский и А. Костюк обсудили развитие транспортной инфраструктуры территории НАО. Речь шла о финансовой поддержке мероприятий по развитию дорожного хозяйства, участии округа в национальных проектах.

Протяженность автодорог на территории Ненецкого округа - 233 км, из которых статус федеральных имеют только 4 км, 99% находится в хорошем транспортно-эксплуатационном состоянии.

Росавтодор заинтересован в развитии транспортной инфраструктуры региона. А. Цыбульский, глава НАО, отметил, что для региона имеет огромное значение федеральная поддержка. В 2017 г. Ненецкий округ получил 706,8 млн руб. из федерального бюджета.

 Также в Росавтодоре высоко оценивают темпы строительства автодороги Нарьян-Мар — Усинск.

С 2019 года Ненецкий округ станет участником нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". Поддержка в рамках реализации программы из федеральной казны составит 1 млрд 243,4 млн руб. до 2024 г. Доля протяженности автодорог городской агломерации на 2024 г. должна составить  около 85%.





Рекомендуем по теме:

В тундре НАО продолжается строительство автодороги Нарьян-Мар – Усинск

В НАО приехал глава МЧС РФ В. Пучков

Дорога Сыктывкар - Нарьян-Мар признана приоритетным проектом

Карелия отремонтирует дороги на 2,4 млрд рублей

Автодорогу по ул. Дружбы в ненецком п. Искателей собираются реконструировать в следующем году

297 тыс. руб. смогут в НАО получить соотечественники-переселенцы на открытие бизнеса


18 ноября в Петрозаводске выйдет в рейс "Компост-мобиль"

Школа родных языков открылась в Карелии

В Карелии будут вырубать больше леса

В Сыктывкаре открыли первую в республике "Бережливую поликлинику"

Конкурс "Дизайнер года" прошел в Северодвинске

В мурманском технопарке "Кванториум" открылось конструкторское бюро

Делегация студентов и преподавателей Нарьян-Мара вернулась из Норвегии
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета