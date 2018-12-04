Возможности развития транспортной инфраструктуры обсудили в Ненецком округе

А. Цыбульский и А. Костюк обсудили развитие транспортной инфраструктуры территории НАО. Речь шла о финансовой поддержке мероприятий по развитию дорожного хозяйства, участии округа в национальных проектах.



Протяженность автодорог на территории Ненецкого округа - 233 км, из которых статус федеральных имеют только 4 км, 99% находится в хорошем транспортно-эксплуатационном состоянии.



Росавтодор заинтересован в развитии транспортной инфраструктуры региона. А. Цыбульский, глава НАО, отметил, что для региона имеет огромное значение федеральная поддержка. В 2017 г. Ненецкий округ получил 706,8 млн руб. из федерального бюджета.



Также в Росавтодоре высоко оценивают темпы строительства автодороги Нарьян-Мар — Усинск.



С 2019 года Ненецкий округ станет участником нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". Поддержка в рамках реализации программы из федеральной казны составит 1 млрд 243,4 млн руб. до 2024 г. Доля протяженности автодорог городской агломерации на 2024 г. должна составить около 85%.