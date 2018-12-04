Возможности развития транспортной инфраструктуры обсудили в Ненецком округе
А. Цыбульский и А. Костюк обсудили развитие транспортной инфраструктуры территории НАО. Речь шла о финансовой поддержке мероприятий по развитию дорожного хозяйства, участии округа в национальных проектах.
Протяженность автодорог на территории Ненецкого округа - 233 км, из которых статус федеральных имеют только 4 км, 99% находится в хорошем транспортно-эксплуатационном состоянии.
Росавтодор заинтересован в развитии транспортной инфраструктуры региона. А. Цыбульский, глава НАО, отметил, что для региона имеет огромное значение федеральная поддержка. В 2017 г. Ненецкий округ получил 706,8 млн руб. из федерального бюджета.
Также в Росавтодоре высоко оценивают темпы строительства автодороги Нарьян-Мар — Усинск.
С 2019 года Ненецкий округ станет участником нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". Поддержка в рамках реализации программы из федеральной казны составит 1 млрд 243,4 млн руб. до 2024 г. Доля протяженности автодорог городской агломерации на 2024 г. должна составить около 85%.
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