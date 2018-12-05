Специалисты завершили реставрационные мероприятия на Каменном мосту Вологды

Сейчас проводятся косметические работы, уборка, а проход открыт полностью. Качество выполненных работ, а также их соответствие проекту, оценит Комитет по охране объектов культурного значения региона, так как мост был возведен еще в XVIII в.



Сейчас с моста просматривается берег р. Золотуха: реставраторы восстановили ограду, ранее скрывавшуюся за кирпичной стеной. Также воссозданы ворота слева от магазина, которые владелец здания может использовать в качестве лестницы на второй этаж.



Жители Вологды получили возможность видеть мостовую, которая ранее была скрыта под асфальтом и песком с XIX в. "Исторический" булыжник сохранили по всей площади, а для удобства передвижения с колясками по двум сторонам моста проложили гранитные дорожки с антискользящей термообработкой.



Каменный мост пострадал из-за нарушения системы водоотвода, поэтому пришлось вычищать дренажную систему, укреплять фундамент и восстанавливать отливы.



Реставрация объекта выполнена по поручению губернатора О. Кувшинниковым на градосовете весной этого года. Из региональной казны на ремонт выделили 21 млн руб.