В Коми могут увеличить число трезвых дней

Республика Коми >> Общество >> 07.12.2018

Региональный Минсельхоз предложил увеличить список дней, в которые продажа алкоголя будет запрещена по всей республике. Помимо уже внесенных в него, планируется вписать последний звонок и выпускные вечера. Проект закона будет вынесен на обсуждение Госсовета, и если его утвердят, республика пополнит ряд областей, которые уже ввели подобные ограничения на продажу алкоголя. Таких регионов в стране 29.

Сейчас официальные дни трезвости в Коми – это Международный день защиты детей, День молодежи и ближайшие выходные к этой дате, День семьи, День знаний. Выбор некоторых из них до сих пор вызывает споры. Например, трудно представить, что 1 июня люди массово напиваются, как, например, на Новый год. Тем не менее, Новый год с этот список не попал. Инициаторы нововведения объясняют это тем, что их идея направлена только на ограничение доступа алкоголя подросткам.

Инициативу выдвинули с учетом печальной статистики, согласно которой, в прошлом году нарушений, связанных с нетрезвыми подростками стало на 20% больше, и это только в дни последних звонков и выпускных.





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