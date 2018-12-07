В Сыктывкаре около 50% дорог соответствуют нормам

Республика Коми >> Общество >> 07.12.2018

Пресс-служба Минстроительства Коми сообщила, что на 1 января 2018 г. протяженность автодорог в республике составляла 4819,7 км, из них нормативу транспортно-эксплуатационного состояния соответствовали 48,8%. К 2024 г. этот показатель должен быть 50,36%. Ремонту подвергнут 646,23 км региональных автодорог, обустроят 166 пешеходных переходов, установят искусственное освещение 20 км дорог.

В Сыктывкаре протяженность дорог 308,9 км, из них доля соответствия нормативному - 48,9%. Ежегодно финансирование области составляет 496,119 млн руб., из них за счет  федерального бюджета - около 440 млн руб.

В Сыктывкаре в нормативном состоянии к 2024 г. будут находиться 85% улично-дорожной сети. Здесь планируют отремонтировать 206,2 км дорог, ежегодно обустраивать 5 пешеходных переходов, наносить разметки на площади 18,9 тыс. кв. м.

В Сыктывкаре отремонтируют трассу "Промышленный узел "Дырнос" - "Южный", что снизит транспортную нагрузку на ул. Морозова. В 2021 г. проведут ремонт дороги "Малая объездная", что ослабит нагрузку на Октябрьском проспекте.





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