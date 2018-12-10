В центре Мурманска открыли новогоднюю елку

Мурманская область >> Общество >> 10.12.2018

Увидеть торжественное открытие главной елки города пришли тысячи жителей Мурманска и гостей из других городов.

Этого события мурманчане всегда ждут с нетерпением, поэтому и открывается елка задолго до того, как во многих городах России. Погода только способствовала хорошему настроению и массовым гуляниям - выпал снег, праздник без которых не был бы таким запоминающимся.

Главная мурманская елка имеет высоту 24 м, и это на 2 м больше, чем годом ранее. Ее украшают 30 тыс. разноцветных огней, а количество игрушек не подлежит пересчету. Городские власти сделали мурманчанам еще один подарок - шестиметровый камин с креслом, который будет согревать в холодную северную зиму. Недалеко от этой сказочной композиции расположили 3 шестиконечных звезды, рядом с которыми все хотят сфотографироваться. Возле всех новогодних арт-объектов стояли в очереди из желающих сделать фотографии.

Открыли  новогоднюю елку традиционно Дед Мороз и Снегурочка, которые произнесли напутственные слова мурманчанам и традиционные "Елочка гори!".  





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