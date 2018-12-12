У правительства Карелии грандиозные планы по освещению трасс

Республика Карелия >> Общество >> 12.12.2018

Руководитель Управтодора Карелии В. Рассыпнов рассказал о планах на 2019 и 2020 гг. осветить линиями светодиодного освещения отрезок трассы Олонец - Питкяранта - Леппясилта в населенных пунктах Судалица, Олонец, Юргилица, Мегрега, Онькулица, протяженностью 14,2 км. Смета - 63,3 млн руб.

Также освещение появится на отрезке дороги Олонец - Верховье протяженностью 5,3 км. Смета - 21,5 млн руб. На участке автодороги Шуйская - Гирвас в пос. Марциальные Воды с устройством тротуаров, остановки, разметки ограждения осветят 2 км за 22,7 млн руб.

Освещение появится: на подъезде к Сегеже (1,9 км) в рамках капремонта отрезка трассы; на трассе Петрозаводск - Ошта в пос. Деревянное протяженностью 3,3 км (20,2 млн руб.).

Помимо этих объектов продолжится проектирование стационарного освещения региональных дорог в населенных пунктах с учетом интенсивности транзитного транспорта, наличия школьных маршрутов.

В этом году освещение дорог уже провели в Медгоре (500 м автотрассы Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа), в пос. Пяльма (Пудожский район) на дороге Пяльма – аэропорт протяженностью 2,7 км.





Рекомендуем по теме:

В Сыктывкаре около 50% дорог соответствуют нормам

Новый мусорный полигон построят в НАО к 2020 г.

В Карелии выпрямляют трассу А-121

400 млн руб. направят в 2017 г на строительство дорог в Нарьян-Маре

"МARTINI" собирается зайти в Карелию со световым оборудованием

Трасса, соединяющая Финляндию и Карелию, станет федеральной


Квоты на добычу морских биоресурсов в НАО освоены на 100%

Образовательный форума "Молодежь 83 – ЭНЕРГИЯ ОКРУГА" пройдет в Нарьян-Маре

В Коми обсуждают здоровье населения Баренцева Евро-Арктического региона

Сыктывкарский арт-объект "Слон" скоро украсит Санкт-Петербург

В Петрозаводске проходит VI Форум молодых политиков

В карельской столице началась акция по сбору пластика

Торговый форум стартовал в Северодвинске
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета