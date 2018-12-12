У правительства Карелии грандиозные планы по освещению трасс

Руководитель Управтодора Карелии В. Рассыпнов рассказал о планах на 2019 и 2020 гг. осветить линиями светодиодного освещения отрезок трассы Олонец - Питкяранта - Леппясилта в населенных пунктах Судалица, Олонец, Юргилица, Мегрега, Онькулица, протяженностью 14,2 км. Смета - 63,3 млн руб.



Также освещение появится на отрезке дороги Олонец - Верховье протяженностью 5,3 км. Смета - 21,5 млн руб. На участке автодороги Шуйская - Гирвас в пос. Марциальные Воды с устройством тротуаров, остановки, разметки ограждения осветят 2 км за 22,7 млн руб.



Освещение появится: на подъезде к Сегеже (1,9 км) в рамках капремонта отрезка трассы; на трассе Петрозаводск - Ошта в пос. Деревянное протяженностью 3,3 км (20,2 млн руб.).



Помимо этих объектов продолжится проектирование стационарного освещения региональных дорог в населенных пунктах с учетом интенсивности транзитного транспорта, наличия школьных маршрутов.



В этом году освещение дорог уже провели в Медгоре (500 м автотрассы Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа), в пос. Пяльма (Пудожский район) на дороге Пяльма – аэропорт протяженностью 2,7 км.

