У правительства Карелии грандиозные планы по освещению трасс
Руководитель Управтодора Карелии В. Рассыпнов рассказал о планах на 2019 и 2020 гг. осветить линиями светодиодного освещения отрезок трассы Олонец - Питкяранта - Леппясилта в населенных пунктах Судалица, Олонец, Юргилица, Мегрега, Онькулица, протяженностью 14,2 км. Смета - 63,3 млн руб.
Также освещение появится на отрезке дороги Олонец - Верховье протяженностью 5,3 км. Смета - 21,5 млн руб. На участке автодороги Шуйская - Гирвас в пос. Марциальные Воды с устройством тротуаров, остановки, разметки ограждения осветят 2 км за 22,7 млн руб.
Освещение появится: на подъезде к Сегеже (1,9 км) в рамках капремонта отрезка трассы; на трассе Петрозаводск - Ошта в пос. Деревянное протяженностью 3,3 км (20,2 млн руб.).
Помимо этих объектов продолжится проектирование стационарного освещения региональных дорог в населенных пунктах с учетом интенсивности транзитного транспорта, наличия школьных маршрутов.
В этом году освещение дорог уже провели в Медгоре (500 м автотрассы Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа), в пос. Пяльма (Пудожский район) на дороге Пяльма – аэропорт протяженностью 2,7 км.
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