Дизайн-код Архангельска обсуждают городские депутаты

Архангельская область >> Общество >> 13.12.2018

Сейчас в Архангельске ведутся бурные обсуждения дизайн-кода города и его необходимости. Такой код городу нужен для очищения от визуального мусора, мозолящего глаза архангелогородцам.

Дизайн-код — правила и рекомендаций, с помощь которых формируется единая стилистическая, комфортная, безопасная среда. Внедрять дизайн-код часто начинают с рекламы, которой хаотично завешаны здания, в том числе исторические.
Все этапы разработками дизайн-кода должна контролировать администрация Архангельска, а разработкой заниматься профессионалы.

Дизайн-код поможет не только улучшить город внешне, но и сделать удобным для использования бизнес-сообществом, администрацией.

Работа может понадобиться тщательная и длительная, так как, к примеру, в Калининграде дизайн-код состоит из 5 томов правил размещения и оформления  вывесок, каталоги типовой мебели, правил размещения нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, городских ярмарок.

После разработки дизайн кода Архангельска начнется поэтапная реализация проекта.





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