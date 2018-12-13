Дизайн-код Архангельска обсуждают городские депутаты

Сейчас в Архангельске ведутся бурные обсуждения дизайн-кода города и его необходимости. Такой код городу нужен для очищения от визуального мусора, мозолящего глаза архангелогородцам.



Дизайн-код — правила и рекомендаций, с помощь которых формируется единая стилистическая, комфортная, безопасная среда. Внедрять дизайн-код часто начинают с рекламы, которой хаотично завешаны здания, в том числе исторические.

Все этапы разработками дизайн-кода должна контролировать администрация Архангельска, а разработкой заниматься профессионалы.



Дизайн-код поможет не только улучшить город внешне, но и сделать удобным для использования бизнес-сообществом, администрацией.



Работа может понадобиться тщательная и длительная, так как, к примеру, в Калининграде дизайн-код состоит из 5 томов правил размещения и оформления вывесок, каталоги типовой мебели, правил размещения нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, городских ярмарок.



После разработки дизайн кода Архангельска начнется поэтапная реализация проекта.

