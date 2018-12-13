Дизайн-код Архангельска обсуждают городские депутаты
Сейчас в Архангельске ведутся бурные обсуждения дизайн-кода города и его необходимости. Такой код городу нужен для очищения от визуального мусора, мозолящего глаза архангелогородцам.
Дизайн-код — правила и рекомендаций, с помощь которых формируется единая стилистическая, комфортная, безопасная среда. Внедрять дизайн-код часто начинают с рекламы, которой хаотично завешаны здания, в том числе исторические.
Все этапы разработками дизайн-кода должна контролировать администрация Архангельска, а разработкой заниматься профессионалы.
Дизайн-код поможет не только улучшить город внешне, но и сделать удобным для использования бизнес-сообществом, администрацией.
Работа может понадобиться тщательная и длительная, так как, к примеру, в Калининграде дизайн-код состоит из 5 томов правил размещения и оформления вывесок, каталоги типовой мебели, правил размещения нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, городских ярмарок.
После разработки дизайн кода Архангельска начнется поэтапная реализация проекта.
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