Вологодские "специалисты" разработали транспортную развязку, которая становится причиной заторов

Попасть в зареченскую часть Вологды по вечерам бывает довольно трудно, особенно, если находишься в центре. На это могут уйти часы, хотя город не такой большой. Общественный транспорт люди сначала подолгу ждут на остановках, потому что он ходит без какого-либо расписания, потом маршрутка может попасть в пробку, после чего пассажиры не выдерживают и идут пешком.



Пробки в городе можно встретит часто, но на мосту 800-летия они стали постоянным явлением. В часы пик каждый день здесь собираются сотни машин, которые стоят от центра и до ул. Горького и ул. Прокатова. Все дело в развязке, которую здесь недавно построили, и которая должны была разгрузить Вологду, а в результате только добавила проблем. Водители задаются вопросам, как можно было спроектировать такую развязку, будучи профессионалами?



Напомним, что проект ее строительства был разработан в 2012 г. Мост должен был соединить главную дорогу Центробанк с Дворцом единоборств, Вологодской слободой и новыми элитными многоэтажками на Пречистенской набережной, чьи жители теперь кусают себе локти по причине невозможности нормально добраться до дома.



Транспортная развязка должна была усовершенствовать городской туризм, чтобы экскурсионные автобусы могли свободно подъезжать к Вологодской слободе. Своей цели власти города добились, но пробок меньше не становится. Больше того, развязка провоцирует скопление автомобилей с трех направлений одновременно. Сейчас специалисты утверждают, что решить проблему может только строительство новых мостов, и проект одного уже разработан (инвестор пока не найден), но где гарантия, что это что-то даст городу? Эти "специалисты" уже разработали развязку, поэтому доверия к ним нет.



