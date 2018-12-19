В Коми откроют 7 театральных инклюзивных студий для детей

Республика Коми >> Общество >> 19.12.2018

Мастерские призваны объединить обычных детей с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Итогом совместной работы станет спектакль, который представят на Фестивале детских инклюзивных театров.

7 студий создадут в 6 муниципалитетах Коми при интернатах и центрах допобразования. Создание совместных театральных студий, в которых шанс раскрыть творческий потенциал предоставят всем детям, независимо от здоровья, предусмотрено в проекте "Театр - за равные возможности". Это инициатива благотворительного фонда Ольги и Андрея Пятаковых "Союз неравнодушных сердец".

Помимо театрального искусства участникам студий предстоит пройти арт-терапию лепкой, музыкальным искусством и живописью. Проект постараются воплотить в жизнь родители, учителя, специалисты коррекционных организаций, режиссеры, музыканты, актеры и хореографы. Детям предстоит работать над спектаклем 8 месяцев. После этого  отчетные спектакли будут показаны на первом в Коми инклюзивном Фестивале детских театральных студий. Председателем экспертного жюри станет народный артист России Д. Певцов.





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