Аэропорт Мурманска готовится встретить 900-сотого пассажира

Мурманский аэропорт ждет торжественного события на днях. Счастливчика ждут подарки от авиакомпании, аэропорта, а все посетители аэропорта также могут рассчитывать на сюрпризы.



По статистике аэропорта, предприятие усиливает темпы развития еще с начала года. По сравнению с 2017 г. количество обслуженных пассажиров на 10,9% выросло. В 2017 г. пассажиропоток воздушной гавани впервые превысил 800 тыс. человек.



Администрация мурманского аэропорта планирует развивать новые направления и в области регулярных и чартерных рейсов, через год перешагнуть миллионный рубеж в обслуживании пассажиров, пользующихся самым северным аэропортом страны.



Руководство аэропорта не останавливается на достигнутом. Оно старается внедрять новые технологии, модернизировать структуру, способствующую комфорту пассажиров, придерживается политики доступных билетов для разных групп населения. Пассажиропоток также растет за счет увеличения направлений рейсов и продвижения города как интересного для туристов и бизнеса места.