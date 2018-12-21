Полярные Зори отмечают 45-летие

Мурманская область >> Общество >> 21.12.2018

В декабре 1973 г. имя Полярные Зори официально присвоили поселку на юге Мурманской области. Он образовался во время возведения Кольской атомной станции, а название ему выбирали на конкурсе.  

В город областного подчинения Полярные Зори переподчинили в апреле 1991 г. К административной территории примкнули пос. Африканда, Пиренга, Зашеек. По переписи 1989 г. здесь проживали свыше 20 тыс. человек, в 2002 г. – около 16 тыс.,  в 2006 г. – 18,5 тыс. человек.

Градообразующие предприятие - Кольская атомная станция, которая является филиалом концерна "Росэнергоатом". Проект местных атомщиков отмечена конкурсе "Национальная экопремия им. В. Вернадского" как лучшая инициатива на тему "Экология города".

Сегодня Полярные Зори – это отели, развитая система общественного питания, железнодорожного и дорожного транспорта, горнолыжная трасса, крытый зимний стадион, бассейн и тренажерный зал, Дом культуры и Центр творчества молодежи. Здесь ежегодно проводятся всероссийские соревнования по лыжным гонкам на 50 км.

Побратимами Полярных Зорь являются коммуна Муонио (Финляндия), Калекс (Швеция).








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