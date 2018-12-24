В Петрозаводске завершают работы по подготовке к новогодним торжествам
Петрозаводск готов к праздникам. На световых конструкциях зажглись разноцветных огни, главная площадь города украшена, а помощь в покупке нового декора оказали муниципальные предприятия, благодаря чему удалось обновить дизайн улиц, расширить территорию праздника.
Подверглось изменению оформление центральной части Петрозаводска. На пр. Ленина светодиодные консоли в форме елок стали чередоваться снежинками, над ними смонтировали электрические гирлянды-растяжки. На пл. Гагарина установили 2 светодиодные конструкции в форме елок, смонтировали новые консоли. На пл. Ленина появились консоли-ели, украшены деревья. Завершаются работы на пл. Кирова, где зажглись огоньки главной новогодней елки, монтируют входные арки "Звездные ворота", световые фигуры Е"лочная игрушка".
Было решено украсить отдаленные районы города, а не только центр. Иллюминация появилась на дорожных кольцах на Кукковке, Древлянке, Перевалке, зажглись панно на Октябрьском и Первомайском проспектах, Березовой аллее.
Всего установлено 260 консолей, смонтированы гирлянды, растяжки, световые прожекторы.
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