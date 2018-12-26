Завтра в Мурманск приедет Дед Мороз из Великого Устюга

Вчера в Мурманске несколько детей, ранее писавшие письма главному Деду Морозу России в Великий Устюг, получили ответ и подарки, которые привез двоюродный брат вологодского волшебника - мурманский Дед Мороз.



И. Малочкина из г. Апатиты попросила куклу Барби, и получила ее из рук губернатора Мурманской области М. Ковтун, которая выступила дарителем от лица настоящего Деда Мороза. Счастливчиков, которые получили подарки, было несколько. Им досталось то, что они просили в письмах - сладости, игрушки, украшения, микроскоп, наборы для парфюмерных опытов. Также детям дали возможность написать свои желание на будущее, повесить их на елку и ждать исполнения в 2019 г.



В завершение встречи дети сфотографировались с губернатором, которая пожелала им быть дружными, послушными, и чтобы все родственники и родители в первую очередь были здоровы и счастливы. Именно от них зависит будущее детей и исполнение желаний.



Завтра в торговом центре "Мурманск Молл" пройдет встреча с главным Дедом Морозом страны.