12 опасных горок ликвидировали в Петрозаводске

Республика Карелия >> Общество >> 07.02.2017

Жители Петрозаводска возмущены тем, что дети без присмотра родителей катаются на горках, совершенно не предназначенных для детских забав. Многие из них не только травмоопасны, но и несут угрозу для жизни, потому что выезжают прямо на проезжие полосы автомобилей. Дети, съезжая по ним, уверены, что смогут вовремя затормозить, и не попасть под колеса проезжающей машины, но иногда этого сделать не удается.

Госавтоинспекция города отреагировала на сигналы горожан, в частности о горке на ул. Речной. По информации ГИБДД, с начала 2017 г. по заявкам инспекции уже ликвидировали 12 опасных горок. Такую же работу проводит администрация Петрозаводска, в частности вопрос с горками поднимался на совещании при участии И. Мирошник.

Опасными были признаны горки рядом с трассой Фонтаны, домом № 54 на ул. Балтийской, школ № 46 и № 34. Все выявленные горки обязаны ликвидировать организации, на территории которых они находятся, а отслеживать появление новых опасных объектов должны кураторы районов, которые назначаются мэрией.

Неравнодушных людей также просят не оставаться в стороне и сообщать об опасных горках с выходом на проезжую часть, в дежурную часть ГИБДД или Единую диспетчерскую службу "051".

Особое внимание в профилактике использования опасных горок просят уделить родителей. Они обязаны разъяснить детям, как опасно такого рода катание и чему оно может привести.

Помимо ликвидации опасных горок на совещании М. Ковтун уделила внимание качеству уборки городских дорог. В частности, она высказала замечания по поводу ул. Жуковского, кольца между ул. Древлянкой и ул. Кукковкой, ул. Свердлова и ул. Дзержинского. Горожане продолжают жаловаться на то, что коммунальные службы на очистке дорог работают медленно, а количество людей, получивших травмы, постоянно растет.





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