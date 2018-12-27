Остановки общественного транспорта Архангельска снабдили QR-кодами

QR-коды появились на 95 остановках. Это сделано для удобства горожан, а также гостей Архангельска.



Эти коды при помощи мобильной версии сайта помогают информировать пассажиров в режиме онлайн о том, когда прибудет автобус данного маршрута на конкретную остановку.



Новым сервисом может воспользоваться любой пассажир со смартфоном, для чего необходимо установить мобильное приложение для считывания кодов. Наведя камеру телефона на QR-код, можно будет увидеть таблицу расписания с указанием времени, когда транспортные средства своих маршрутов и через какое время едут к остановочному павильону.



Такой удобный способ изучения расписания востребован во многих странах мира, с той лишь разницей, что там транспорт ходит строго по расписанию, минута в минуту. В случае с Архангельском приложением может оказаться бесполезным, так как здесь поминутно не ходит ни один общественный транспорт. Не на одной остановке нет электронных табло, нет четкого расписания, поэтому вряд ли найдется много желающих скачивать ненужное приложение.