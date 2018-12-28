95 млн руб. понадобиться на строительство дороги в вологодский микрорайон "Южный"

2/3 средств на строительство привлечены из федеральной казны, остальные – из казны Вологодской области.



Власти города анонсировали строительство 2-го этапа автодороги в "Южном". Это участок протяженностью 487 м в границах Окружного шоссе, ул. Охмыльцевская и Чернышовская.



Замгубернатора А. Стрижов сообщил, что на строительство привлечена субсидия из госбюджета - 73 млн руб., 21,8 млн руб. выделил бюджет региона. Общая стоимость этапа превысит 95 млн руб. Новая дорога сделает "Южный" более привлекательным для застройщиков и покупателей квартир.



Новая дорога в будущем станет дублером ул. Ярославской. И это не единственный объект в этом микрорайоне. В сентябре здесь начали строить детсад на 350 мест, в следующем году начнется строительство еще одного детсада. Работы проводятся по поручению главы Вологодской области О. Кувшинникова.



Также при поддержке облбюджета в 3 ближайших года в Вологде планируют провести реконструкцию объектов ЖКХ, учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта.