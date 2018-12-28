Новый год в Череповце встретят на 4 площадках

На 4 площадях Череповца пройдут праздничные мероприятия с 31 декабря на 1 января. Для небольшого города это отличная возможность встретить Новый год в большой компании. Для зрителей выступят танцевальные и музыкальные ансамбли. Программа запланирована также и на Рождество.



31 декабря праздник стартует в 23:30 и продлится до 02:00 на пл. Химиков, пл. Металлургов, у Дворца металлургов, Ледового Дворца. Среди выступлений творческих коллективов и сказочных персонажей будет масса интересных конкурсов, а завершится праздник танцами в хороводе и дискотекой. Обязательно в 24:00 все увидят и услышат поздравление главы государства.



6 января в Усадьбе Гальских будет организован концерт рождественских песен, все желающие смогут пройтись с экскурсией по Барскому дому.



В 17:00 7 января состоится праздник "Светлый день Рождества", который традиционно проводится на Соборной горке. Здесь для гостей выступят артисты и ансамбли, среди которых "Парни поселковые", "Русский Север", "Феникс". Поздравит местных жителей и Е. Авдеева.