Новый год в Череповце встретят на 4 площадках

Вологодская область >> Общество >> 28.12.2018

На 4 площадях Череповца пройдут праздничные мероприятия с 31 декабря на 1 января. Для небольшого города это отличная возможность встретить Новый год в большой компании. Для зрителей выступят танцевальные и музыкальные ансамбли. Программа запланирована также и на Рождество.

31 декабря праздник стартует в 23:30 и продлится до 02:00 на пл. Химиков, пл. Металлургов, у Дворца металлургов, Ледового Дворца. Среди выступлений творческих коллективов и сказочных персонажей будет масса интересных конкурсов, а завершится праздник танцами в хороводе и дискотекой. Обязательно в 24:00 все увидят и услышат поздравление главы государства.

6 января в Усадьбе Гальских будет организован концерт рождественских песен, все желающие смогут пройтись с  экскурсией по Барскому дому.

В 17:00 7 января состоится праздник "Светлый день Рождества", который традиционно проводится на Соборной горке. Здесь для гостей выступят артисты и ансамбли, среди которых "Парни поселковые", "Русский Север", "Феникс". Поздравит местных жителей  и Е. Авдеева.





Рекомендуем по теме:

Дополнительные поезда соединят Санкт-Петербурга, Череповец и Вологду

Новогодний старт "Бенгальские огни" был дан в Череповце

"Покровские встречи" в Вологде открыли "Фестивальное лето"

Сельскохозяйственная ярмарка: через неделю в Туломе

Под Череповцом пройдут традиционные Леушинские стояния

Сыктывкар 12 июня будет праздновать сразу два события - День России и День города


В Усинске до конца года появится новый мэр

Экшн-камеры появятся у экологов Коми

В Культурно-выставочном центре Русского музея проходит смотр художественного творчества

Северодвинские дачники продолжат получать льготы по земельному налогу

В Каргополе открылся культурный центр

Власти НАО разработали меры профилактики алкоголизма

Памятник Н. Лаверову откроют в Архангельске
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета