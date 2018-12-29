В Мурманске открылась база кораблей погранслужбы ФСБ

Мурманская область >> Общество >> 29.12.2018

Церемония открытия состоялась после продлившейся 2 года модернизации. Масштабная реконструкция началась в 2016 г. по федеральной программе "Государственная граница РФ". Завершилась она в декабре текущего года.

Сейчас база получила современное оборудования, которое позволит сократить время на техобслуживание пограничных катеров, судов, кораблей, повысить боеготовность. Это второй этап модернизации баз управления. В 2017 г. в Архангельске сдан в эксплуатацию административный комплекс дивизиона погранкатеров, также после модернизации.

Напомним, что в зону ответственности погрануправления ФСБ России по ЗАР (западному арктическому району) входят  приморские и приграничные районы Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов и Красноярского края.

Мурманская база кораблей погранслужбы Федеральной службы безопасности страны приобрела более современный вид, по техническому оснащению это тоже самая современная база, призванная оптимизировать работу разных подразделений водных пограничных войск.





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