Школьники НАО вернулись с Кремлевской елки
Делегация школьников НАО вернулась с главного новогоднего торжества России. Среди них были учащиеся школ №3,4,5 Нарьян-Мара, школы им. Пырерки, школ Омы, Великовисочного, Хорей-Вера.
Всероссийская новогодняя елка прошла 26 декабря в Кремлевском Дворце. На нее пригласили 6 тыс. детей из России, Абхазии, Южной Осетии. На мероприятие традиционно приглашаются отличники, победители олимпиад и воспитанники детдомов и школ-интернатов.
Ежегодно сценарий новогоднего представления держат в секрете, над постановкой работают самые лучшие режиссеры, артисты и декораторы. Саму елку тоже выбирают тщательно - она должны быть обязательно живая, не младше 100 лет, не меньше 30 м.
В 2017 г. елку в Кремле посетили 12 детей из Ненецкого округа.
Вторая делегация детей НАО возвратилась из Москвы в Нарьян-Мар вчера. Дети также побывали на представлении в Кремле, только в качестве артистов, а не зрителей. 5 воспитанников школы искусств участвовали в концерте Детского хора России 27 декабря в Кремлевском дворце.
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