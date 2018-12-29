Школьники НАО вернулись с Кремлевской елки

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 29.12.2018

Делегация школьников НАО вернулась с главного новогоднего торжества России. Среди них были учащиеся школ №3,4,5 Нарьян-Мара, школы им. Пырерки, школ Омы, Великовисочного, Хорей-Вера.

Всероссийская новогодняя елка прошла 26 декабря в Кремлевском Дворце. На нее пригласили 6 тыс. детей из России, Абхазии, Южной Осетии. На мероприятие традиционно приглашаются отличники, победители олимпиад и воспитанники детдомов и школ-интернатов.

Ежегодно сценарий новогоднего представления держат в секрете, над постановкой работают самые лучшие режиссеры, артисты и декораторы. Саму елку тоже выбирают тщательно - она должны быть обязательно живая, не младше 100 лет, не меньше 30 м.

В 2017 г. елку в Кремле посетили 12 детей из Ненецкого округа.

Вторая делегация детей НАО возвратилась из Москвы в Нарьян-Мар вчера. Дети также побывали на представлении в Кремле, только в качестве артистов, а не зрителей. 5 воспитанников школы искусств участвовали в концерте Детского хора России 27 декабря в  Кремлевском дворце.





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