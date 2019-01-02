Год Свиньи в Архангельске начался по-свински

Архангельская область >> Общество >> 02.01.2019

Новый год разгоряченные архангельские вандалы отметили погромом остановок общественного транспорта. Подвергся нападению новый павильон на Троицком проспекте.

В Архангельске подобные акты вандализма становятся печальной традицией для любых массовых праздников. Практически ни один не обходится без того, чтобы какой-нибудь объект, призванный повышать комфорт городской среды, не пострадал.

Остановка, пострадавшая на Троицком проспекте, только недавно была установлена. Сочетание алюминия и стекла сделали ее красивой и современной. Установили остановочный павильон осенью в рамках партнерства администрации города и компании "Факел", которая реализует в городе бизнес-проект "Реклама с пользой за счет собственных средств".

Сотрудников фирмы считают, что хулиганские действия по отношению к их имуществу носят постоянный характер, особенно во время массовых праздников. Удивительно, как при таком постоянстве никто не озаботился установкой камер видеонаблюдения или усиленных мерах безопасности в дни праздничных гуляний.





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