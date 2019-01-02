На Солнечной горке Мурманска 11 января пройдет торжественная встреча рассвета

Полярная ночь закончится 11 января. Она накрыла Мурманск 2 декабря и продлиться 40 дней. В 11.30 - 14.00 на Солнечной горке 11 января соберутся те, кто не видел светила больше месяца.



Первый восход продлиться недолго, а небо обретет дневной свет всего до 13:03. Первый день Мурманска продлится всего 14 минут.



Напомним, что традиция встречать первый рассвет после полярной ночи зародилась в виде акции "Первый рассвет" в 2007 г. Ее организовал мурманский активист А. Пютсеп. Сначала его друзья встречали рассвет на крыше многоэтажки, но за 12 лет количество участников акции увеличилось, и крыша их вместить уже не смогла. Активисты перебрались на Солнечную горку, где традиционно встречают первые лучи солнца под песню из мультфильма о Бременских музыкантах "Луч солнца золотого". Все желающие пьют чай с морошкой и принимают первый в этом году ультрафиолет.



Для тех, кто захочет присоединиться к акции, будет организован транспорт, который довезет к подножью сопки от остановки "Автопарк". Он будет курсировать с 11.00.