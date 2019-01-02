На Солнечной горке Мурманска 11 января пройдет торжественная встреча рассвета

Мурманская область >> Общество >> 02.01.2019

Полярная ночь закончится 11 января. Она накрыла Мурманск 2 декабря  и продлиться 40 дней. В 11.30 - 14.00 на Солнечной горке  11 января соберутся те, кто не видел светила больше месяца.

Первый восход продлиться недолго, а небо обретет дневной свет всего до 13:03. Первый день Мурманска продлится всего 14 минут.

Напомним, что традиция встречать первый рассвет после  полярной ночи зародилась в виде акции "Первый рассвет"  в 2007 г. Ее организовал мурманский активист А. Пютсеп. Сначала его друзья встречали рассвет на крыше многоэтажки, но за 12 лет количество участников акции увеличилось, и крыша их вместить уже не смогла. Активисты перебрались на Солнечную горку, где традиционно встречают первые лучи солнца под песню из мультфильма  о Бременских музыкантах "Луч солнца золотого". Все желающие пьют чай с морошкой и принимают первый в этом году ультрафиолет.

Для тех, кто захочет присоединиться к акции, будет организован транспорт, который довезет к подножью сопки от остановки "Автопарк". Он будет курсировать с 11.00.





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