Зимнее шоу каскадеров представили в Вологде

Вологодская область >> Общество >> 03.01.2019

Шоу каскадеров состоялось в Вологде вчера. Ярославские артисты, уже знакомые вологодскому зрителю, вышли на площадь Революции с "огненной композицией". Также жители города помимо фаер-шоу увидели масштабное выступление силачей и красочные залпы фейерверка. Многим это шоу заменило салют в новогоднюю ночь, который они по разным причинам не смогли оценить.

Ярославские гости славятся трюками и спецэффектами, что и продемонстрировали в этот раз. В Вологде каскадерские трюки успели полюбить, поскольку в прошлом году шоу каскадеров уже было презентовано в городе.

Напомним, что в Вологде ежегодно на новогодние праздники проводятся мероприятия в рамках Рождественской сказки. Помимо впечатляющего фаер-шоу на Кремлевской площади разожгли "Новогодний огонь", а на главной сцене города сегодня выступит представитель Великого Устюга (не Дед Мороз).

Завтра вологжан ждет дискотека 90-ых, 5 января выступит группа с родины Деда Мороза, которую, по заверению организаторов, прислал в подарок сам зимний волшебник.





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