В Североморске открылась ледяная выставка

Мурманская область >> Общество >> 04.01.2019

Выставка стала вторым сезоном проекта экскурсионно-туристического центра "Снежная деревня". Снег в этом году "подкачал". Его было мало, поэтому до последнего выставку ледовых скульптур могли отменить. Окончательное решение построить галерею приняли только в середине декабря. Для нее понадобилось 2,5 тыс. ледяных блоков.

Экспозиция ледяных скульптур объединена одной тематикой мультфильмов и установлена в закрытых снежных залах. Здесь можно увидеть героев советских и российских мультфильмов из "Простоквашино" Дядю Федора и Печкина, "Маши и Медведя", диснеевских мультфильмов "Мадагаскар" "Симпсоны", японского аниме "Унесенные призраками" и мн. др.

Для их создания приехали резчики по льду со всей России. Мастера применяли привычные техники и новинки ледового мастерства, ярким представителем которого стал "Ежик в тумане" от умельцев из Перми. Ежик изо льда и снега получился утонченным и нежным, за что работа эта получила от зрителей особую благодарность.

Выставка ежедневно собирает тысячи посетителей, в том числе туристов, а соцсети наполняются удивительными фотографиями.





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