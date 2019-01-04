В Североморске открылась ледяная выставка
Выставка стала вторым сезоном проекта экскурсионно-туристического центра "Снежная деревня". Снег в этом году "подкачал". Его было мало, поэтому до последнего выставку ледовых скульптур могли отменить. Окончательное решение построить галерею приняли только в середине декабря. Для нее понадобилось 2,5 тыс. ледяных блоков.
Экспозиция ледяных скульптур объединена одной тематикой мультфильмов и установлена в закрытых снежных залах. Здесь можно увидеть героев советских и российских мультфильмов из "Простоквашино" Дядю Федора и Печкина, "Маши и Медведя", диснеевских мультфильмов "Мадагаскар" "Симпсоны", японского аниме "Унесенные призраками" и мн. др.
Для их создания приехали резчики по льду со всей России. Мастера применяли привычные техники и новинки ледового мастерства, ярким представителем которого стал "Ежик в тумане" от умельцев из Перми. Ежик изо льда и снега получился утонченным и нежным, за что работа эта получила от зрителей особую благодарность.
Выставка ежедневно собирает тысячи посетителей, в том числе туристов, а соцсети наполняются удивительными фотографиями.
Рекомендуем по теме:
Начал работу виртуальный "Музей незатопленных историй Белого озера"
Бригада транспортной авиации Вологды в 2018 г. перевезла 380 пациентов
В Сысолу выпустят 500 тыс. мальков сига
Школьникам Мурманска провели экскурсию на питомник спортивных хаски "Улыбка Аляски"
Фестиваль комиксов "Поларкон-2018" завершился в Мурманске
Карелия и Белоруссия заключили торговое соглашение
Старт "Сыктывкарской лыжни" переносят третий раз