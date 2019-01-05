Средневековая деревня появилась в центре Вологды

Вологодская область >> Общество >> 05.01.2019

В центре города несколько дней работает средневековая деревня. В Кремлевском саду развернулась интерактивная выставка. Гостям показывают, как стрелять из лука, метать копье, знакомят с защитной амуниции воинов Средневековья. Доспехам посвятили отдельную часть в деревне. Также гостей приглашают на мастер-классы по кузнечному делу,  предлагают рассмотреть кольчуги, доспехи, выкованные мастерами. 

Дружина клуба "Серебряный волк" из Москвы демонстрирует бои на мечах. В атмосферу X-XI веков посетители погружаются в 3-х фотозонах, организованным Москвой, Муромом и Кирилловым. Доспехи дают примерять взрослым и детям, которые с удовольствием фотографируются в кольчугах, шлемах, одежде из шкур  животных.

Самым ярким моментом праздника является демонстрация боевой мощи под музыкальное сопровождение, когда 6 дружинников из 2-х клубов показывают силу и способность работать в команде.

Под занавес дня богатыри показывают огненное шоу, а параллельно на Кремлевской площади идут "Новогодние поктаушки" - семейный праздник в нестандартном формате, которые проходит впервые в этом году.





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