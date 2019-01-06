В Петрозаводске построят подземный тоннель

Республика Карелия >> Общество >> 06.01.2019

В этом году планируется начать строительство подземного тоннеля для машин в столице Карелии. Трасса будет проходить под железной дорогой. 

Пресс-служба администрации Петрозаводска сообщает, что ведомство выделит бюджет на проектирование тоннеля. Автотрасса будет находиться на ул. Достоевского. 

Проект разрабатывают в ближайшее время, все документы для  реконструкции ул. Достоевского на отрезке ул. Зайцева – ул. Боровая уже собраны. Тоннель будет  также проходить под железными путями на ул. Халтурина. 

Петрозаводская администрация заложила в бюджет на текущий год средства на проектирование, но о сумме не сообщается.

Подземный тоннель городу необходим. Он снизит транспортную нагрузку на ул. Достоевского, поможет избежать пробок при ожидании проезда поездов, разгрузит районный транспортный узел города. Также он поможет снизить опасность на перекрестке, поскольку это место часто становилось участником дорожно-транспортных происшествий, когда слишком спешащие водители попадали со своими машинами под колеса поездов.





Рекомендуем по теме:

В Сыктывкаре около 50% дорог соответствуют нормам

Депутаты пересмотрят бюджет Сыктывкара

Дорожную карту Петрозаводска ожидают изменения

На строительство детсадов в Вологде выделили 45 млн руб.

В Мурманске торжественно открыли новый участок железной дороги

13 км трассы М-8 после реконструкции открыли в Архангельской области


В Сысолу выпустят 500 тыс. мальков сига

Школьникам Мурманска провели экскурсию на питомник спортивных хаски "Улыбка Аляски"

Фестиваль комиксов "Поларкон-2018" завершился в Мурманске

Карелия и Белоруссия заключили торговое соглашение

Старт "Сыктывкарской лыжни" переносят третий раз

В Поморье перевыполнили план по восстановлению леса

В НАО готовят к переизданию Красную книгу
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета