В Петрозаводске построят подземный тоннель

В этом году планируется начать строительство подземного тоннеля для машин в столице Карелии. Трасса будет проходить под железной дорогой.



Пресс-служба администрации Петрозаводска сообщает, что ведомство выделит бюджет на проектирование тоннеля. Автотрасса будет находиться на ул. Достоевского.



Проект разрабатывают в ближайшее время, все документы для реконструкции ул. Достоевского на отрезке ул. Зайцева – ул. Боровая уже собраны. Тоннель будет также проходить под железными путями на ул. Халтурина.



Петрозаводская администрация заложила в бюджет на текущий год средства на проектирование, но о сумме не сообщается.



Подземный тоннель городу необходим. Он снизит транспортную нагрузку на ул. Достоевского, поможет избежать пробок при ожидании проезда поездов, разгрузит районный транспортный узел города. Также он поможет снизить опасность на перекрестке, поскольку это место часто становилось участником дорожно-транспортных происшествий, когда слишком спешащие водители попадали со своими машинами под колеса поездов.