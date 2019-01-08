Соревнования по GPS ориентированию прошли в Архангельске

Любители снегоходной и внедорожной техники состязались в GPS ориентировании.



В Поморье каникулы проходят активно. Ранее здесь проводились лыжные гонки, снежная битва, но на этом активный отдых не заканчивается. Соревнования по GPS ориентированию стали продолжением активностей.



Победивший в них В. Волоцкой - профессиональный яхтсмен, который показал себя не только в морском деле. Также наградами были отмечены занявшие второе и третье места спортсмены.



А. Горьковенко, представитель "Ямаха центра" Архангельска отметил, что поддержка инициативных групп, которые развивают спорт и туризм в регионе, является одним из направлений работы центра, поэтому если кто-то предлагает активные виды отдыха, они всегда могут найти поддержку.



В. Шатерник из "АКВ снегоходного клуба" и В. Сумароков из трофи клуба "Монолит" поблагодарили партнерам, поддержавшим интересное мероприятие за дружескую атмосферу и дух соревнований. В ближайшие недели через Архангельск пройдет экспедиция А. Табакова, планирующая пройти 17 тыс. км на снегоходах вдоль ледовитого океана. К встрече ее участников в Архангельске уже готовятся.