Соревнования по GPS ориентированию прошли в Архангельске

Архангельская область >> Общество >> 08.01.2019

Любители снегоходной и внедорожной техники состязались в GPS ориентировании. 

В Поморье каникулы проходят активно. Ранее здесь проводились лыжные гонки, снежная битва, но на этом активный отдых не заканчивается. Соревнования по GPS ориентированию стали продолжением активностей.

Победивший в них В. Волоцкой - профессиональный яхтсмен, который показал себя не только в морском деле. Также наградами были отмечены занявшие второе и третье места спортсмены.

А. Горьковенко, представитель "Ямаха центра" Архангельска отметил, что поддержка инициативных групп, которые развивают спорт и туризм в регионе, является одним из направлений работы центра, поэтому если кто-то предлагает активные виды отдыха, они всегда могут найти поддержку.

В. Шатерник из "АКВ снегоходного клуба" и В. Сумароков  из трофи клуба "Монолит" поблагодарили партнерам, поддержавшим интересное мероприятие за дружескую атмосферу и дух соревнований. В ближайшие недели через Архангельск пройдет экспедиция А. Табакова, планирующая пройти 17 тыс. км на снегоходах вдоль ледовитого океана. К встрече ее участников в Архангельске уже готовятся.





Рекомендуем по теме:

Кубок Мурманской области по мотокроссу разыграли в Мончегорске

Хибинский спортивный фестиваль собрал 7 тыс. участников

Харовский марафон собрал 250 лыжников

Гонки внедорожников "Осеннее обострение" прошли под Архангельском

150 детей приняли участие в фестивале дворового спорта в Архангельске

Между организациями и предприятиями Архангельска прошел турнир команд по настольному теннису


Школьникам Мурманска провели экскурсию на питомник спортивных хаски "Улыбка Аляски"

Фестиваль комиксов "Поларкон-2018" завершился в Мурманске

Карелия и Белоруссия заключили торговое соглашение

Старт "Сыктывкарской лыжни" переносят третий раз

Премьера документального фильма "Мешок алмазов" состоялась в Череповце

В Поморье перевыполнили план по восстановлению леса

В НАО готовят к переизданию Красную книгу
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета