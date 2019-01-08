Фестиваль снежных скульптур прошел в Архангельске

Архангельская область >> Общество >> 08.01.2019

Несколько семей приняли участие в фестивале снежных скульптур. Участникам не помешал 20-градусный мороз и дефицит снега.

Этот фестивали снежных скульптур проводят в городе 7 лет, но акцент на семейность мероприятия сделали только в этом году. Темой фестиваля стал Север, а место проведения - дворик музея художественного освоения Арктики.

Так как в этом году в регионе все в порядке с морозами, но проблемы с осадками, снег для конкурса  пришлось собираться с декабря. Его хватило для 5 команд, которые создали северного оленя, беломорского морского царя, моржа и медведя из сказки С. Писахова, единорога.

Фестиваль снежных фигур  проводится в рамках проекта "Поморские мамы и папы", реализуемого в Архангельской области. В прошлом году на проведение этого мероприятия был получен президентский грант, поэтому появилась возможность открыть "Клуб поморских мам и пап". Также в области 6 раз проводился конкурс "Поморский папа", 2 раза - "Поморская мама". Оба конкурса призваны объединиться в сообщество родителей.





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