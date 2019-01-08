Фестиваль снежных скульптур прошел в Архангельске

Несколько семей приняли участие в фестивале снежных скульптур. Участникам не помешал 20-градусный мороз и дефицит снега.



Этот фестивали снежных скульптур проводят в городе 7 лет, но акцент на семейность мероприятия сделали только в этом году. Темой фестиваля стал Север, а место проведения - дворик музея художественного освоения Арктики.



Так как в этом году в регионе все в порядке с морозами, но проблемы с осадками, снег для конкурса пришлось собираться с декабря. Его хватило для 5 команд, которые создали северного оленя, беломорского морского царя, моржа и медведя из сказки С. Писахова, единорога.



Фестиваль снежных фигур проводится в рамках проекта "Поморские мамы и папы", реализуемого в Архангельской области. В прошлом году на проведение этого мероприятия был получен президентский грант, поэтому появилась возможность открыть "Клуб поморских мам и пап". Также в области 6 раз проводился конкурс "Поморский папа", 2 раза - "Поморская мама". Оба конкурса призваны объединиться в сообщество родителей.