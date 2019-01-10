В Коми создадут отдел по борьбе с негативом в интернете

Республика Коми >> Общество >> 10.01.2019

Спецпрограмма призвана искать негативные сообщения, вопросы, отзывы, жалобы в соцсетях, фильтровать информацию, нужную для реагирования властей.

Правительства российских регионов откроют отделы по борьбе с негативом в соцсетях. В Кремле рекомендовали назначить ответственных лиц за интернет-коммуникации при губернаторах регионов, которые должны реагировать на жалобы в соцсетях. В 2019 г. уже разработанная система "Интернет менеджмент" постепенно будет распространена по всей России. Коми не станет исключением.

Центр информационных технологий республики в реестре  программного обеспечения РФ уже зарегистрировал автоматизированную информсистему под названием "Система сбора мнений". В ее задачи входит слежение за высказываниями местных жителей в интернет-пространстве. В частности, работа по фильтрации будет вестись в Facebook, "Одноклассники", Instagram, "ВКонтакте", Twitter.

Главная цель программы - мониторинг негативных высказываний по ключевым запросам. Результаты будут поступать региональному администратору, который будет фильтровать информацию, необходимую для дальнейшего реагирования власти.





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