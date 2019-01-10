Стартовал очередной сезон Вологодской лиги КВН

Прием заявок на участие в сезоне продлится до 1 февраля. Лучших кэвээнщиков по итогам сезона ждет приз - 100 тыс. руб.



Заявки на участие в сезоне принимает оргкомитет Вологодской лиги КВН. В документе на участие нужно указать название команды, организации/учебного заведения, которую она представляет. Если команда состоит из компании друзей, нужно указать имена и фамилии участников, не более 16 человек.



Игры КВН будут проводиться на площадке "Русского Дома". Откроют сезон через месяц - 10 февраля, завершат 15 декабря. Всего за год будут организованы 5 игр, в том числе одна дополнительная.



Напомним, что 2 команды по итогам прошлого сезона Вологодской лиги КВН стали лучшими - "Люди ФСИНем", предстающие ВИПЭ ФСИН РФ и "ОдниУбытки РазЗаРазом" от ВГМХА и ВоГУ. Эти команды набрали одинаковое количество баллов, поэтому 23 декабря 2018 г. мэр города С. Воропанов, возглавлявший жюри, объявил победителями обе команды. Победители смогут принять участие в более высоких по рангу соревнования команд КВН.